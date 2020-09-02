В Белгороде трое 16-летних учащихся сорвались с высоты 7 этажа строящегося дома. Фото: "КП" Архив

В Белгороде фактом происшествия на строительном объекте заинтересовался региональный Следственный комитет. В ходе следствия выяснено, что 1 сентября 2020 года, закончив учебу, трое 16-летних учащихся индустриального колледжа пошли на стройку на улице Есенина, чтобы подзаработать. Подростков направили на уборку мусора на 7 этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты 7 этажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, где 16-летний молодой человек от полученных травм скончался. Двоим потерпевшим оказывается медицинская помощь в условиях стационара, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту происшествия на строительном объекте в Белгороде. В ходе дальнейших следственных действия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, изучается документация, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.