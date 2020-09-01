Более 40 тысяч белгородцев выбрали Wink от «Ростелекома»

С начала года пользователи цифрового сервиса Wink Белгородчины просмотрели около трех тысяч фильмов.

В 2020 году в Белгородской области отмечается повышенный спрос на видеосервис Wink от «Ростелекома»: его подключили более трех тысяч новых пользователей. Наибольшее количество подключений в Белгороде и Старом Осколе. Чаще всего приложение устанавливали на телевизоре с функцией SMART TV и гаджеты под управлением Android. Общее число пользователей в регионе превысило 40 тысяч.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Видеосервис доступен на любых устройствах — домашнем телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.

- Мы сейчас наблюдаем значительный рост популярности видеосервиса Wink у жителей нашего региона. Интерес к этому продукту у белгородцев растет из месяца в месяц. Так, количество абонентов, воспользовавшихся этой услугой в июле, выросло на 36% по отношению к июню. Пока были закрыты кинотеатры, “Ростелеком” открыл бесплатный доступ к большой коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, а также к образовательному контенту. За время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами — покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем раньше, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

С начала года пользователи цифрового сервиса Wink Белгородчины просмотрели около трех тысяч фильмов. Самыми популярными стали «Малефисента: Владычица тьмы», «Тролли. Мировой тур», «Соник в кино», «Холодное сердце 2» и «Джокер».

До конца сентября белгородцы могут приобрести абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».