Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 сентября 2020: С сегодняшнего дня детские сады заработают со 100% загрузкой

С сегодняшнего дня детские сады Белгородской области заработают со 100% загрузкой. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области с сегодняшнего дня разрешена обычная работа детских садов, со 100-процентной наполняемость. Также в новом постановлении губернатора Евгения Савченко, которое он подписал вчера, 31 августа, сообщается и о других изменениях мер по предупреждению распространения коронавируса на территории области.

Детские сады начинают обычную работу

В постановлении губернатора № 58 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» сказано, что с 1 сентября образовательным организациям, которые реализуют основные общеобразовательные программы дошкольного образования, разрешена работа с нормативной наполняемостью при условии соблюдения требований санитарно эпидемиологических правил .

Белгородцы будут учиться в штатном режиме

С 1 сентября разрешена реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в штатном режиме в формах обучения, которые определены уставами образовательных учреждений (очная, очно-заочная, заочная).

Есть послабления и в областной образовательной организации высшего образования. Так, разрешено прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. А также разрешено проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год.

Распределение новых заболеваний по Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Число новых пациентов с подтвержденным коронавирусом за минувшие сутки составило 40 человек

За минувшие сутки в Белгородской области выявлено 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего число заболевших с начала пандемии составило 7 405 человек.

По информации областного штаба, на госпитализации на 31 августа находилось 323 человека, 30 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число суточных заражений пришлось на Белгород и Белгородский район — по 9 человек. Соответственно число заболевших с начала пандемии составило 1 466 и 841. Следом идет Старооскольский городской округе, где число заражений за сутки составило 7 человек, общее — 1 225.

Жертвами коронавирусной инфекции с начала истории заболеваний в регионе стали 58 человек.