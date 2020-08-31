Эффективные технологии для Лебединского ГОКа

Фото: Александр Белашов.

Замена устаревшего оборудования на современное производится с 2015 года в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по техническому перевооружению участка фильтрования обогатительной фабрики.

Специалисты ЛГОКа, входящего в состав Компании, установили шесть новых фильтров с керамическими фильтрующими поверхностями на фабричном участке обогащения №1. Как подчеркивают на комбинате, современное оборудование, сменившее дисковые агрегаты с тканевыми чехлами, повысит эффективность и снизит энергоёмкость процесса обезвоживания концентрата.

- Новые фильтры оборудованы современной системой создания вакуума, энергопотребление которой в десятки раз ниже применяемого ранее способа создания разряжения воздуха в технологическом процессе, – прокомментировал Алексей Калинин, руководитель проектов проектного офиса дирекции по инвестициям и развитию. – Помимо этого, они обладают большей производительностью фильтрования, а их компактные размеры позволяют легко проводить обслуживание и ремонт.

Всего на участке обогащения №1 установлено 14 новых фильтров. Полностью завершить проект по переоснащению планируется в 2021 году.