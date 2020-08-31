Металлоинвест: на страже здоровья сотрудников

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Комбинат приобрёл 500 доз препарата для защиты работников предприятия от пневмококковых инфекций. Многолетняя практика показывает, что прошедшие вакцинацию работники легче переносят инфекционные заболевания и менее подвержены вызываемым ими осложнениям.

-Вакцинация – способ защиты здоровья, позволяющий сформировать специфический иммунитет против ряда вирусов и бактерий, – прокомментировала Ольга Смехнёва, главный специалист по охране здоровья дирекции по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – В первую очередь, будут привиты работники, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, сахарным диабетом, а также курильщики и сотрудники старше 65 лет.

Помимо этого, на предприятии возобновлена плановая вакцинация сотрудников против кори, дифтерии и столбняка, приостановленная ранее из-за пандемии коронавируса.