В Белгородской области полицейские и общественники организовали для детей из многодетной семьи школьный шопинг

фото: Владимир Хорольский.

Белгородская полиция поддержала две Всероссийские акции «Каникулы с Общественным советом» и «Помоги пойти учиться». Летом стражи порядка организовывали для ребят познавательные занятия. В игровой форме дети повторяли правила дорожного движения, правила поведения в общественных местах и безопасного отдыха у водоемов. За несколько дней до начала учебного года полицейский и представители сформированных при отделах внутренних дел Общественных советов еще раз навестили многодетные и попавшие в трудную ситуацию семьи. Гости вручили ребятам ранцы, канцелярские принадлежности и сладости.

фото: Владимир Хорольский.

Особенно трогательная встреча прошла в Старом Осколе. Здесь полицейские и представители Общественного совета помогли подготовиться к 1 сентября детям, мама которых заболела. Для брата и сестренки не только организовали школьный шопинг, но и поход в недавно открывшийся парк.

фото: Владимир Хорольский.

- Делать подарки всегда приятно, особенно детям. Что может быть лучше, чем видеть их лучистые глаза и искренние улыбки. Очень хочется верить, что новый учебный год начнется для малышей с положительных эмоций. Мы решили взять эту семью под патронаж, так что ребята и в будущем не останутся без внимания, - отметили общественники.