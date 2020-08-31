В бюджете Воронежской области заложено порядка 180 млн рублей на подготовку к учебному году, питание и проезд школьников

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В частности, ежегодно из областного бюджета выделяются средства на приобретение комплектов «Набор школьника». Так, в 2020 году по линии департамента соцзащиты региона закуплено 2000 таких комплектов на сумму 3,3 млн рублей для учащихся первых классов, воспитывающихся в многодетных малоимущих семьях.

Как рассказала председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, в соответствии с областным законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» таким семьям представляются сразу три меры соцподдержки.

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Во-первых, это денежная выплата на приобретение школьной формы для каждого обучающегося ребенка (выплата представляется раз в два года, с текущего года она повышена и составляет более 3,2 тыс. рублей). На 1 августа текущего года на эту меру поддержки из областного бюджета распределено 10 млн рублей, обеспечено более 2,5 тыс. детей.

Во-вторых, школьники и студенты из многодетных малоимущих семей получают ежемесячные денежные выплаты на компенсацию проезда к месту учебы и обратно во внутригородском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси). К 1 августа этого года на данную льготу из региональной казны выделено более 11 млн рублей. Отметим, что эта выплата также с текущего года проиндексирована и составляет почти 500 рублей.

В-третьих, школьники и студенты из малоимущих многодетных семей получают по 624 рубля ежемесячно на компенсацию питания. Также по состоянию на 1 августа на эту выплату в общей сложности выделено более 26,6 млн рублей.

Кроме того, как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента продлили срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на пригородном железнодорожном транспорте до 31 декабря 2021 года. На сегодняшний день вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов получают 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года. Для получения льготы учащимся нужно лишь показать кассиру студенческий билет или справку из школы. На компенсацию перевозчикам для реализации этой меры соцподдержки из бюджета региона в 2020 году направлено 19,7 млн рублей.

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Поддержка семей, которые испытают сложности с тем, чтобы собрать ребенка в школу, осуществляется также по линии регионального департамента образования, науки и молодежной политики. Так, более 200 неблагополучным и малоимущим семьям оказана матпомощь, в том числе за счет средств муниципальных бюджетов, на приобретение школьной формы и письменных принадлежностей. В ряде муниципальных образований к подготовке детей к школе подключились депутаты Воронежской областной Думы, представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предпринимательства, благодаря чему помощь оказана еще 230 семьям. Мероприятия по оказанию необходимой помощи нуждающимся категориям семей будут продолжены также в сентябре в рамках межведомственной акции «Школа».

Отметим также, что с 1 сентября текущего года во всех 715 организациях общего и среднего образования региона будет введено 100%-е обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием один раз в смену.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, выделение 117,8 млн рублей из бюджета региона на эти цели было одобрено парламентариями практически следом за изменениями, внесенными в апреле этого года Воронежской областной Думой в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области». Документ был принят в целях выполнения соответствующего поручения президента Владимира Путина. Благодаря этому решению, начиная с нового учебного года, свыше 100 тысяч учеников начальной школы в Воронежской области будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом.