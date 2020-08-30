Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 августа 2020: В Белгороде от заражения COVID-19 скончались еще два пациента

В Белгороде от заражения COVID-19 скончались еще два пациента. Фото: "КП" Архив

Увы, в области статистика смертей от заражения COVID-19, которая довольно долго держалась на прежних показателях, вновь увеличилась. В Белгороде за минувшие сутки скончались два человека Оперативный штаб пока не разглашает подробности. Также оперштаб информирует, что на госпитализации в области находится 313 больных коронавирусом, 29 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отметим, что с начала пандемии — это наибольшее число пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Также сообщается, что число изолированных белгородцев, которые контактировали с заболевшими, составляет 6 116 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

По информации федерального штаба, за минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 пациента. А всего число заболеваний с начала истории болезни в регионе на 30 августа составляет 7 320 человек.

Наибольшее число случаев заражения приходится на Белгород — у 21 жителя областного центра подтверждена коронавирусная инфекция. Всего число заболевших в Белгороде составляет 1 438 человек, число выздоровевших — 1 193, от королнавируса умерло 18 человек. В Старом Осколе числе новых заражений — 2, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1 220 человек, выздоровели 996, скончались 6. В Белгородском района 6 новых случаев заражения. Всего число заболевших составило 830, выздоровевших — 737, от коронавируса скончались 6 человек.

Отметим, что всего число летальных случаев с начала пандемии в регионе составляет 58 человек.