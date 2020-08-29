В Алексеевке Белгородской области локализовали крупный пожар на заводе ЭФКО в цехе по производству майонеза

Клубы черного дыма могли сегодня наблюдать все жители Алексеевки. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Клубы черного дыма над заводом ЭФКО, специализирующемся на производству продуктов питания, сегодня во второй половине дня можно было наблюдать над всей Алексеевской. Местные жители были встревожены, ведь на предприятии хранится куча реактивов, если бы огонь добрался до них, мог бы произойти взрыв. Пожар белгородские спасатели локализовали в 18.27, очевидцы предполагают, что причиной пожара могло стать замыкание проводки.

В Единую дежурно-диспетческую службу Белгородской области сообщение о пожаре поступило в 17.24. На место пожара были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 16, № 58, № 27, № 26, № 18, № 44, № 21 и № 31. По прибытии на место, спасатели установили, что загорелась кровля здания. Для того, чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось чуть больше часа. Уже в 18.27 было объявлено, что пожар локализован.

По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, всего к ликвидации пожара было привлечено 71 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 42 человека 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

В 19.17 пожарные сообщили о полной ликвидации открытого огня. Также в региональной пресс-службе МЧС подчеркнули, что угрозы взрыва на объекте пожара нет.

Очевидцы пожара сообщают, что сгорел цех по производству майонеза, частично пострадал цех, где производят кетчуп. Рабочих выводили из цехов, не дав даже забрать личные вещи.

Дальнейшая информация о причине, по которой загорелось производственное здание крупнейшего белгородского предприятия, уточняется.