Белгородские полицейские напомнили иностранцам, нарушившим режим пребывания в стране, как урегулировать правовой статус

У иностранцев, нарушивших по каким-то причинам сроки пребывания на территории страны, есть возможность урегулировать свой правовой статус.

Поскольку авиасообщение с большинством стран пока приостановлено, у иностранных граждан нет возможности покинуть вовремя страну. Законодатель предусмотрел меры, которые позволят гостям из-за рубежа легально находиться на территории страны. Так на период с 15 марта по 15 сентября было приостановлено течение сроков проживания или временного пребывания иностранцев, а также сроков, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы по месту жительства. Документы при этом продлеваются автоматически. К ним относятся: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, свидетельства о предоставлении временного убежища и свидетельства участника Госпрограммы.

У иностранцев, нарушивших по каким-то причинам сроки пребывания на территории страны, есть возможность урегулировать свой правовой статус. Для этого необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции. В пресс-службе УМВД области сообщили, что за семь месяцев правоохранители рассмотрели 287 заявлений иностранных граждан о предоставлении возможности обращения за получением разрешений на временное проживание и видов на жительство.

В ведомстве напомнили, что в Управлении по вопросам миграции работает «горячая линия» по вопросам продления срока пребывания на территории страны. Номер - 8-999-421-56-91 (в будни с 09 часов до 18 часов, перерыв с 13 часов до 14 часов).

По вопросам привлечения иностранных работников, выдачи разрешений на работу и патентов, можно проконсультироваться по номерам 8 (4722) 31-85-02, 8 (4722) 31-85-10, либо лично, обратившись в подразделение по адресу: г.Белгород, пер. 1-й Мичуринский д. 18 (понедельник – четверг: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; (пятница: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов).

Хорошие новости для иностранных студентов, желающих подработать на каникулах. Сотрудники Управления по вопросам миграции напомнили, что с 5 августа они могут привлекаться к трудовой деятельности в свободное от учебы время без получения разрешения на работу или патента. Для того чтобы взять на работу иностранного студента разрешения также не требуется.