Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 августа 2020: COVID-медики получат доплаты и в сентябре

COVID-медики получат доплаты и в сентябре. Фото: "КП" Архив

В области ждут поступления средств на выплаты в сентябре

Разобраться с выплатами медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, возмущенный существующим порядком и тем, что для того, чтобы получить свои деньги, человеку нужно собрать кучу бумаг. Более того, врачи, работающие с COVID, в сентябре также получат доплаты. На эти цели в августе направят еще 12,1 миллиардов рублей.

В Белгородской области сумма выплат уже утверждена с Министерством здравоохранения. Об этом на совещании губернатора области с членами правительства сообщила заместитель губернатора Наталия Зубарева. Сейчас органы власти ждут поступления средств.

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 44 пациентов

В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 44 новых пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с начала пандемии в области заболело 7 239 человек.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 27 августа, на госпитализации находилось 302 человека, 26 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число новых заражений пришлось на Белгород – 19 слуаев (с начала пандемии – 1 413). По 5 новых коронавирусных пациентов приходится на Старооскольский и Губкинский городские округа. С начала пандемии соответственно – 1 210 и 450 случаев заболевания.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе с начала истории заболевания стали 56 белгородцев.