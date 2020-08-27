Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 августа 2020: Вторая волна COVID-19 уже пришла, но пока не к нам

Вторая волна COVID-19 уже пришла, но пока не к нам. Фото: "КП" Архив

Многие думали, то худшее уже позади

Как свидетельствует официальная статистика российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заболеваемость постепенно снижается. Но полностью болезнь уходить не спешит. При этом Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне. Как рассказал изданию NGS.ru генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности. Глава ВОЗ приводит в пример Италию, где из-за роста заболеваемости на прошлой неделе снова закрыли клубы, открывшиеся после первой волны эпидемии. И подчеркивает, что пример Италии должен стать уроком для других стран, где ситуация с заболеваемостью выравнивается.

В России считают, что опасаться второй волны нет причин

Медики России считают, что опасаться второй волны нет причин. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорит, что заболеваемость в ближайшее время вырастет, но это не будет критично. В частности, он отмечает, что в осенне-зимний период будет некоторое повышение заболеваемости COVID-19 на фоне всех остальных острых респираторных вирусных инфекций. И это связано с формированием новых коллективов — школьных, студенческих, рабочих, что способствует распространению заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Но при этом специалист считает, что это просто будет определенный подъем, на 10–20 процентов.

В Губкине вновь выявлено наибольшее число новых заболеваний по региону

Напомним, что в Белгородской области по состоянию на 26 августа число новых заболевших составило 40 человек. Всего с начала пандемии опасной инфекцией заболело 7 157. На госпитализации находится 288 человек, 26 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число новых заболеваний вновь зарегистрировано в Губкине – у 9 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция, обще число заболевших в округе составляет 441 человек. Затем следует Белгород – 1 406 (+7 за сутки) и Алексеевка – 348 (+6 за сутки).

От заражения коронавирусом с начала истории заболевания в регионе умерли 56 человек.