Снайпер из Новой Таволжанки

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С юбилеем его приехал поздравить Генеральный директор ООО «Новая Заря» Геннадий Чмирев. У Геннадия Ивановича было много вопросов к юбиляру. Но сначала ветеран рассказал о себе:

- Я родился в селе Стрелица-Вторая, тут недалеко, в Шебекинском округе. Детство у меня было плохое. Мать умерла с голоду в 1933 году, и мы с отцом остались вдвоём. Он завербовался на Дальний восток в нынешний город Белогорск, взял меня, и мы уехали. Жил я там, пока меня в армию не призвали – в декабре 1942 года в снайперскую школу в Шкотово. Я и ещё около 80 юношей стали первыми призывниками новой снайперской школы. Необходимость подготовки снайперов в широких масштабах появилась в ходе Сталинградской битвы. Тогда по приказу Сталина на Дальнем Востоке и сформировали три снайперские школы. После обучения курсантов распределили по разным полкам.

Война шла далеко на западе, но мы там тоже были наготове. Многие подавали рапорты, просились на фронт, но нам сказали: когда надо будет – тогда возьмём и спрашивать не будем! Помню, 9 августа 1945 года мы перешли границу у деревни Градеково в Маньчжурию и пошли на город Муданьцзян. Так что получается, что День Победы я встречал не 9 мая, а в конце августа, а демобилизовался из армии в 1948 году.

Оказался же в Новой Таволжанке, что называется, волею судеб. Здесь были мои родные, двоюродные братья. Вот и решил, что поеду в родные края, туда, где родился. Через всю страну: с Дальнего Востока - в наш Шебекинский район. Вернулся, месяц погулял, и потом устроился на работу на сахарный завод слесарем. Всю трудовую жизнь там отработал, прошел путь от слесаря до главного механика.

- Василию Николаевичу не довелось воевать на передовой Западного фронта. Но я знаю из книг по истории, что события летом 1945 года на нашей Восточной границе разворачивались тоже не просто, - говорит Геннадий Чмирев. - Война с империалистической Японией продолжалась. И в ней самое прямое участие принимали бойцы Красной Армии. Среди них был и рядовой Нетребенко. Воевал он достойно и самоотверженно. Село Новая Таволжанка гордится и чтит своих ветеранов. Меня очень радует, что Василий Николаевич по сей день не теряет бодрости духа и оптимизма. В свои 95 он по-прежнему заряжен на положительные эмоции, от него излучается позитивная энергия, которой могут позавидовать многие молодые люди.