НОВЫЕ ЛЮДИ в Белгородской области: своих не бросаем!

Юрист партии сумел доказать, что никакого умысла нарушать закон у белгородца не было.

Несколько недель назад в областном центре разразился скандал: один из сторонников партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» повесил на своем заборе плакат в ее поддержку. Действие белгородца не осталось без внимания правоохранителей и привело к составлению протокола об административном правонарушении – таковым сочла полиция данный поступок.

Однако юристы партии опротестовали претензии, выдвинутые лояльно настроенному белгородцу. Его действия рассматривались в комиссии по административным правонарушениям, и, скорее всего, дело окончилось бы штрафом, однако «НОВЫЕ ЛЮДИ» направили в комиссию своего партийного юриста. Он сумел доказать, что никакого умысла нарушать закон не было. Кроме того, обратил внимание на то, что в протоколе не указаны конкретные действия, противоречащие нормам закона. Постановление еще не вступило в законную силу.

Действие белгородца привлекло внимание правоохранителей.

- Юристы партии доказали, что оснований для штрафа нет. И мы дальше будем защищать наших сторонников, - подчеркнули в региональном отделении.

Напомним, партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» сдала в избирком необходимые, для регистрации на выборах, подписи. Избирком нашел в них брак и отказал в регистрации. Партия с решением не согласна, и пытается обжаловать это решение в судах.