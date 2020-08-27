БРО КПРФ: В областной Думе мы не просто присутствовали – мы влияли!

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Список от КПРФ возглавляет первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения партии, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Белгородской областной Думы шестого созыва Станислав Панов.

Станислав Панов.

Его приход с региональную Думу 5 лет назад увенчался большими изменениями для Старого Оскола. Панов вспоминает, что тогда существовала значительная диспропорция между тем, сколько средств поступало от Старого Оскола в региональный бюджет, и сколько возвращалось. Станислав Геннадьевич даже задал этот вопрос на отчете губернатора перед облдумой.

Позже он оглушительно выигрывает выборы главы региона в Старооскольском городском округе:

- Я шел с чистым сердцем, с желанием работать - избиратели это явно чувствовали. Полагаю, поэтому я и победил. И хоть Савченко выиграл на остальной территории области, сразу была принята программа по поддержке Старого Оскола. Бюджет города за 3 года вырос в 2 раза, активно пошёл ремонт важных объектов, благоустройство.

Сегодня Станислав Геннадьевич признается, что весь прошедший депутатский срок старался помочь как можно большему количеству жителей области.

- Подсчитал недавно - порядка 200 тысяч километров наездил, - говорит он. – И смело могу заявить: в Белгородской областной Думе шестого созыва мы, депутаты от КПРФ, не просто присутствовали – мы влияли на решения, которые принимались!

«Идеи социальной справедливости никогда не устаревают»

Вторым в списке кандидатов в Белгородскую областную Думу по единому избирательному округу выдвинут председатель комитета по Регламенту и депутатской этике региональной Думы шестого созыва, руководитель фракции КПРФ, секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, кандидат экономических наук Валерий Шевляков.

Валерий Шевляков.

Валерий Алексеевич совмещает партийную, депутатскую, а ранее еще и преподавательскую деятельность.

Как руководитель фракции он координировал работу депутатов Белгородской областной Думы. Широкую работу вел Валерий Алексеевич и как депутат, регулярно проводил приемы в ряде районов области. Коммунисты регионального отделения, первым секретарем Комитета которого Валерий Шевляков был до 2018 года, всегда активно стояли на защите социальных прав граждан, выходя даже с массовыми протестными акциями.

Под его руководством прошли масштабные торжества к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Встречи, круглые столы, творческие мероприятия – важно было показать, чего добились советские люди, и как это было потеряно.

- Мы считаем, что идеи социальной справедливости никогда не устаревают - мы к ним обязательно вернемся, - заявляет Валерий Алексеевич. - Так исторически сложилось, что в России привыкли жить в общине, отсюда и идеи коллективизма, дружбы народов, взаимопомощи – они воспринимаются гражданами как традиционные ценности нашего многонационального народа. Оглядываясь назад, в страну Советов, мы можем оценить доступные всем блага и наличие уверенности в завтрашнем дне. Это очень важно — чтобы человек знал, что у него будет работа по специальности, дети будут в детском саду и в школе, что его никто не выгонит на улицу за неуплату коммунальных платежей, потому что они столь велики, что заработанного не хватает на содержание семьи.

И это не просто слова, вся работа Шевлякова нацелена на воплощение идей социальной справедливости, воспитание патриотизма. Кстати, Валерий Алексеевич из личных средств оказал помощь в издании книги «8 великих сражений Великой Отечественной войны 1941-45 гг.», а еще сам изготовил и передал в дар музею Первой Конной Армии конную сбрую.

Добились положительных изменений в Старом Осколе – добьемся и во всей области!

Третий в списке - первый секретарь Комитета Старооскольского местного отделения КПРФ, руководитель фракции в Совете депутатов Старооскольского городского округа, кандидат юридических наук Эдуард Журналев. Он уже имеет значительный опыт работы на благо родного города.

Эдуард Журналев.

Эдуард Александрович и его товарищи привлекли внимание к проблемам села: отсутствию водопровода и освещения, разбитым дорогам. Есть значимые результаты и по обращению обманутых земельных пайщиков из села Роговатое: депутат подчеркивает, что сегодня процесс принудительного выкупа земель остановлен, их возвращают гражданам.

На постоянном контроле он держит экологические проблемы округа. Жалеет, что предложенный им проект высадки деревьев не получил поддержки городских депутатов. Однако стал инициатором субботника по благоустройству старооскольской набережной.

Эдуард Александрович уже длительное время ведет активную работу в социальных сетях: практически ежедневно делая отчет о своей работе и каждую неделю проводя встречи в режиме онлайн. Любой может задать ему вопрос, обратиться с просьбой и тут же получить ответ.

- В 2017 году мы поддержали кандидата в губернаторы Белгородской области Станислава Панова, проголосовав за изменения. Сегодня положительные изменения в Старом Осколе видны всем. Добились в родном городе – добьемся и во всей области! – уверен Журналев.