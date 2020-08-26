Награды первенства Белгородчины по мотокроссу отправились в Губкин

Фото из личного архива Алексея Сафронова.

Рёв моторов, свист проносящегося ветра, адреналин, от которого в жилах стынет кровь — для некоторых людей ничего увлекательнее не существует! Хотя… Такой вид спорта, как мотокросс, ещё сопровождает череда путешествий на автомобилях и масса интересных экскурсий.

Ребята из Губкина занимаются с азартом и, под руководством сотрудника Лебединского ГОКа Алексея Сафронова, раз за разом одерживают победы. Алексей, водитель большегруза АТУ, сумел заразить своим увлечением не только собственного сына Ивана, но губкинцев самых разных возрастов и их семьи.

— Лет с одиннадцати занимался мотоспортом. Потом секция в ДОСААФе перестала существовать, но любовь к мотоциклам, желание развиваться в этом направлении и передавать знания новичкам никуда не делись. Поэтому в 2013 году решил создать спортивно-технический клуб «Губкин 31». Сейчас в нём постоянно занимаются больше десяти человек в возрасте от восьми до 50 лет, — рассказал Алексей Сафронов.

Фото из личного архива Алексея Сафронова.

Естественно, увлечение отца практически с младенчества перенял и Иван. Уже в пять лет он сел за руль детского спортивного байка и с тех пор не пропускает тренировки. А проходят они, если позволяет погода, два-три раза в неделю. За четыре года в спорте Ваня добился значительных результатов. Буквально пару недель назад очередное и, надо сказать, самое существенное достижение юного мотоциклиста: в своей возрастной категории вошёл в тридцатку отборочного этапа первенства Приволжского федерального округа (ПФО) России по мотокроссу. Грандиозные состязания проводились в уникальном спортивном комплексе «Наиком», который был создан к юбилею республики Татарстан.

— На такие масштабные соревнования попали впервые. Честно говоря, были поражены. Более 500 участников, трасса мирового уровня, таких элементов, как там, нет даже в ближайших регионах. Колеи после тренировки такие, что детям очень сложно: дополнительная физическая и психологическая нагрузка. Мы ехали попробовать свои силы, цели побеждать не было, поэтому главное на что я делал упор — не упасть, не получить травму. Поэтому результатом, конечно, довольны и я, и сын, — отметил Алексей Сафронов.

После увиденного основатель и тренер клуба намерен создать подобные элементы на нашей трассе в Грачёвом логе и включить их в соревнования по личному первенству на призы Лебединского ГОКа, которые, если позволит эпидемиологическая обстановка, планируют провести в конце сентября.

А девятилетнего Ивана Сафронова ждут активные и насыщенные тренировки, ведь у него впереди финал Кубка России на родине мотоспорта — в Коврове.

Фото из личного архива Алексея Сафронова.

Участники спортивно-технического клуба «Губкин 31» продолжают с успехом отстаивать честь своего мотоклуба. На прошлой неделе сыновья лебединца Александра Петренко привезли две медали с первого этапа молодёжного первенства Белгородской области. Стоит заметить, что это первые состязания в области по квадрокроссу столь высокого уровня. Данил и Игорь Петренко занимаются этим видом спорта всего-навсего около года, но уже продемонстрировали отличные навыки и заняли первое и второе места. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших достижений!

Наталья Хаустова