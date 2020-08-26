Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 26 августа 2020: Губкин рвется в лидеры по числу зараженных Фото: "КП" Архив

Третий день подряд в Губкинском городском округе регистрируется рост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией. Так, 23 августа число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 6 человек, 23 августа — 8, 25 августа — 11. Всего число заболевших в Губкинском городском округе составляет 430 человек.

По данным областного штаба, наибольшее число заболевших на 25 августа приходится на Белгород — 1 398 человек (+8 за сутки). Далее следует Старооскольский городской округ — 1 204 (+2) и Белгородский район — 802 (+4).

На госпитализации находится 297 пациентов, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На самоизоляции находятся 1 952 человека. Никто из них не уклоняется от карантина. Еще 25 человек накануне признали выздоровевшими, а общее число людей, поборовших коронавирус, выросло до 5 978 человек.

Распределение новых заболевших в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

По данным федерального штаба, за минувшие сутки в Белгородской области заражение коронавирусом подтверждено у 40 пациентов, общее число заболевших с начала пандемии составило 7 157 человек. Жертвами опасной инфекции с начала истории заболевания в регионе стали 56 белгородцев.