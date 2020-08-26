В Белгородской области 4-6 сентября пройдет аэрофестиваль «Небосвод Белогорья-2020»

Фото:vk.com/nebosvod2020.

С 4 по 6 сентября в Белгородской области будет проходить аэрофестиваль «Небосвод Белогорья». Аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» уже стал традиционным, проводится каждый год, объединив военно-спортивные, авиационные клубы и привлекая множество зрителей, в том числе и из соседних регионов. Старт фестивалю будет дан 4 сентября на площадке «Под дубом» поселка Дубовое. Откроет его в 16.00 праздничный концерт. В 17.00 зрителей ждет парад аэростатов, вечерний свободный полет. А затем с 19.30 до 21.00 - ночное свечение аэростатов.

5 сентября фестиваль отправится в Прохоровку. Откроет день в 15.00 праздничный концерт и возложение венков и цветов к воинскому мемориалу. С 16:00–16:30 – показательные прыжки парашютистов АСК ДОСААФ, 16:30–17:00 – показательные полеты самолетов Ан-2, Як-12А, пилотаж планера, 17:00–17:30 – показательные полеты самолетов сверхлегкой авиации, 17:30–18:00 – показательные полеты парамоторов и паратрайков, 18:00 – воздушный парад аэростатов, вечерний свободный полет, 19:30–21:00 – ночное свечение аэростатов, салют.

6 сентября в природном парке «Ривьера» с 17:15–19:00 – вечерний групповой свободный полет.