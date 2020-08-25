Капитальный ремонт на Лебединском ГОКе – ювелирная работа

Фото: Александр Белашов.

Плановые ремонты необходимы для безаварийной работы комплекса и выполнения всех показателей по выпуску готовой продукции - производится техобслуживание и полная диагностика оборудования. В рамках нынешнего ремонта, рассчитанного на 20 суток, в цехе впервые была проведена замена двигателя компрессора технологического газа — энергетического сердца установки. Пробный запуск современного более надёжного и мощного агрегата в 8,6 МВт прошёл успешно.

— Пришлось произвести много предварительной работы: подключения, настройки, адаптацию к частотному преобразователю. Поэтому результат порадовал. Есть некоторые нюансы, которые необходимо будет доработать, но в целом пуском довольны, — поделился впечатлением от запуска Сергей Марчук, специалист по надёжности электрооборудования завода горячебрикетированного железа.

Фото: Александр Белашов.

Кроме этого, ремонтные работы развернулись практически на всех участках ЦГБЖ-3: начиная от конвейерных трактов и заканчивая шахтной печью. Важно, что эффективно повышать качество продукции и надёжность оборудования помгают инициативы, поданные коллективом на «Фабрику идей».

— В этот ремонт мы реализовали предложения, принятые на «Фабрике идей», которые не можем осуществить во время эксплуатации или в ходе суточных ремонтов. Это касается, например, системы охлаждения ГБЖ для решения задачи по контролю влажности в брикетах, — рассказал Сергей Громов, начальник ЦГБЖ № 3.