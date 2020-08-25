В Белгородской области энергетики подключили к сетям 9 детсадов и 5 школ

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В преддверии нового учебного года специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к электрическим сетям ряд образовательных учреждений школьного и дошкольного образования в регионах своей деятельности (компании работают в 20 субъектах РФ).

Так, в Белгородской области завершены работы по технологическому присоединению четырех детских садов на 99 мест каждый, которые в настоящий момент достраиваются в Белгороде и микрорайонах ИЖС «Стрелецкое-59», «Парус» в поселке Дубовое и «Майский-8» в Белгородском районе. Учреждения обеспечены основным и резервным источниками питания. Для их подключения к централизованному электроснабжению специалисты филиала «Россети Центр Белгородэнерго» установили трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят эффективно расходовать энергоресурсы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо этого, белгородские энергетики выполнили техприсоединение реконструированных зданий школ в городе Грайвороне, селах Сергиевка и Кочегуры Краснояружского и Чернянского районов, а также новой начальной школы на 100 мест в микрорайоне ИЖС «Таврово-10» Белгородского района и пристройки блока начальных классов к МОУ «Майская гимназия» в поселке Майском. В Старом Осколе, Алексеевке, селах Насоново и Ютановка Валуйского и Волоконовского районов электроэнергия подана в обновленные здания детских садов. Общая мощность подключенных объектов превысила 1,5 МВт. Все работы выполнялись с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

- Качественное и надежное электроснабжение учреждений образования было и остается для нас неизменным приоритетом и важной социальной функцией. Своевременно и в полном объеме исполняя обязательства по их присоединению к электрическим сетям, мы вносим вклад в обеспечение потребностей 20 регионов страны в новых школах и детских садах, содействуем реализации направленных на это национальных проектов и государственных программ; создаем условия для всестороннего и гармоничного воспитания и развития будущих поколений, – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.