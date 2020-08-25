Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 августа 2020: Что на самом деле знают о COVID-19 белгордцы. Фото: "КП" Архив

Несмотря на то, что в Белгородской области ежедневно регистрируются все новые и новые случаи заболевания COVID-19 (43 за последние сутки), белгородцы все чаще пренебрегают элементарными средствами защиты. Что же на самом деле знают жители области об инфекции? И какие бытуют среди белгородцев мифы?

Пожилые люди в группе риска, а насколько восприимчива к инфекции молодежь?

Маски белгородцы одевают только тогда, когда заходят в какой-то из торговых центров. И то при условии, что об этом их предупреждает охранник или продавец не выдает покупку. На улицах, в парках, в кафе — множество людей. В том числе и пожилых. Уже известно, что пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Но медики не перестают напоминать, что заразиться COVID-19 могут представители всех возрастных категорий. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения. В том числе, соблюдая гигиену рук и кашлевую гигиену.

В ходу мед, чеснок, цитрусовые, но...

Народные средства, такие как мед, чеснок, цитрусовые полезны для профилактики коронавируса. Советами по тому, как их использовать белгородцы делятся особо охотно, рассылая по соцсетям, WhatsApp и Viber. Вспомним, что в начале пандемии цены на лимоны и имбирь в Белгородской области взлетели до небес, достигая 4-5 тысяч за килограмм. Но Роспотребнадзор рекомендует для защиты от коронавируса, в первую очередь, соблюдать меры социальной изоляции – не посещать многолюдные общественные места, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей. И, конечно, не контактировать с больными или людьми на карантине. А если вы все же были в общественном месте, после его посещения необходимо тщательно мыть руки с мылом и дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь.

Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют.

Добавление в пищу перца и других острых приправ также не предотвращает и не лечит COVID-19, а употребление алкоголя не только не защищает от коронавируса, но и повышает риск возникновения проблем со здоровьем.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 43 пациентов

В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 43 новых заболевших. Всего число заболевших COVID-19 с начал пандемии составило 7 117 человек. По России общее число заболеваний — 988 189 человек, за минувшие сутки — 4 696. От заражения коронавирусом за сутки в РФ умерло 120 россиян, всего — 16 568.

По информации областного штаба по борьбе с коронавирусом, на 24 августа на госпитализации в регионе находилось 299 человек, 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Число умерших — 56 человек.