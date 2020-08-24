В Белгородской области автоинспекторам пришлось стрелять для задержания пьяного лихача

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел 21 августа в городе Валуйки. В полицию поступило сообщение о замеченном на улице М. Горького пьяном водителе автомобиля «ВАЗ 2112». Прибывшие автоинспекторы попытались остановить нарушителя, но он вдавил в пол педаль газа и направился в сторону Нового Оскола.

По предварительным данным, лихач под вой сирен и мерцание мигалок продолжал мчать по дороге, игнорируя звучавшие из громкоговорителя требования об остановке. Предупреждение об открытии огня его тоже не впечатлило. Он продолжал топить, выезжая при этом на встречную полосу. Остановить злоумышленника автоинспекторам удалось, лишь применив табельное оружие. В итоге пострадали лишь колеса. Ранений и травм никто не получил.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За рулем находился 32-летний житель Волоконовского района. И у него, и у двух его пассажиров состояние опьянения было на лица. Освидетельствование подтвердили, что автомобилист подшофе. Итог - концентрация алкоголя составила 0,884 мг/на литр. Правоохранители отмечают, что даже утром мужчин с трудом мог вспомнить все, что предшествовало его визиту в отдел полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У него нашли целый букет нарушений - невыполнение требования сотрудника об остановке; «встречкка», страховка, вождение без прав и регистрационных документов. Мужчина уже получил пять суток ареста, но, судя по всему, на этом его приключения не закончатся. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за повторную езду в нетрезвом виде. За это предусмотрено уже более серьезное наказание – два года лишения свободы.