Началась регистрация на онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет — управляй им»

Итоги онлайн-чемпионата организаторы подведут 8 декабря 2020 года.

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет — управляй им». Регистрация продлится до 9 ноября 2020 года.

Чемпионат стартует 10 ноября и пройдет в режиме онлайн на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им», где всем зарегистрированным участникам будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — интернет-культура. Наборы заданий охватывают цифровые субкультуры, сетевой этикет и сленг, промышленную революцию 4.0 и цифровую экономику, а также трансформацию профессий в эпоху новых технологий, теорию поколений и киберграмотность. Кроме того, один из наборов связан с темой многоязычности в интернете: участникам предстоит разобраться с критериями универсального принятия многоязычных доменных имен (IDN) и адресов электронной почты (EAI), а также попробовать себя в роли кодировщиков.

Подготовка к соревнованиям для зарегистрированных участников пройдет осенью на официальных страницах проекта «Изучи интернет — управляй им» в Facebook и «ВКонтакте». Первые баллы за участие в онлайн-чемпионате можно получить сразу после регистрации: для этого необходимо выполнить дополнительное задание — подготовить инфографику по мотивам образовательных игр проекта «Изучи интернет – управляй им» или опубликовать новость о проведении чемпионата в соцсетях или на сайте учебного заведения.

Итоги онлайн-чемпионата организаторы подведут 8 декабря 2020 года. Игроки, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, получат дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, смарт-часы, 3D-ручка или bluetooth-наушники), а также сертификаты на обучение на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» сроком на три месяца. Участников онлайн-чемпионата, не занявших призовые места, ждут именные электронные сертификаты.

IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет — управляй им» проводится при информационной поддержке фонда «Разумный интернет», РОЦИТ, РАЭК и «Разумного журнала».

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