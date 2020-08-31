На новую четырехполосную магистраль в Белгородской области потратят почти 1 миллиард рублей

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До конца года власти Белгородского региона намерены построить в Губкине новую четырехполосную магистраль, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость объекта — почти 1 миллиард рублей. Протяженность магистрали составит 3,5 километра.

Новая дорога в Губкине станет выездом из микрорайона Журавлики. Автомобили будут двигаться по двум полосам в каждую сторону. Для них также станет возможным движения по путепроводу над железной дорогой и мостом через реку Осколец.