Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 августа 2020: Старый Оскол стремительно догоняет Белгород по числу заболевших. Фото: "КП" Архив

Статистика последних недель свидетельствует: Старооскольский городской округ стремительно догоняет областной центр по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

В Старом Осколе выявлено 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

Как сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Старооскольском городском округе по состоянию на 23 августа число новых заболевших составило 15 пациентов. С начала пандемии — 1 186 случаев. Число летальных исходов, которые приходятся на Староосколький округ — 6.

На тот же период в Белгороде коронавирус подтвержден у 9 пациентов, с начала истории заболеваний в области общее число заболевших составило 1 379 человек. Число летальных случаев — 16. К сожалению, в Губкинском городском округе также зарегистрировано 8 новых случаев заболевания, с начала пандемии в округе коронавирусом заболели 416 человек. 315 пациентов выздоровели, 2 губкинца умерли от заражения опасной инфекцией.

Распределение заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В Белгородской области еще 41 человек заболел коронавирусом

По данным регионального штаба, общее число заболевших в Белгородской области с начала эпидемии достигло 7 074. За последние сутки еще у 41 белгородца подвержен диагноз COVID-19.

Как сообщают в областном штабе, на госпитализации находятся 294 пациента, 21 белгородец подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в области стали 56 человек.

Отметим, что по России по данным на 24 августа зарегистрировано 961 493 случая заболевания, за последние сутки — 4 744. За сутки выздоровели 2 456 человек, всего — 773 095. Число летальных исходов за сутки — 65, больше всего их приходится на Москву — 10 умерших.