Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 августа 2020: С 1 сентября студенты будут передвигаться по спецкоридорам, пожилых преподавателей оставят на дистанционке. Фото: "КП" Архив

С 1 сентября белгородские студенты выйдут на очное обучение. Но среди санитарных мер, которые нужно будет соблюдать, есть множество таких, которые уже сейчас вызывают вопросы. Как, к примеру, разделят потоки обучающихся, чтобы они передвигались по специальным коридорам? Есть свою сюрпризы и для преподавателей. Так, на очное ведение занятий выйдут не все, пожилых оставят на дистанционке. При этом за минувшие сутки в области короновирус подтвержден еще у 46 человек, а число жертв коронавируса возросло до 56 человек.

На торжественную линейку 1 сентября выйдут только первокурсники и студенты последних курсов

Не все студенты смогут выйти на торжественную линейку 1 сентября. Учебный год, который начнется в очном формате, предполагает целый ряд ограничений. И на линейку смогут выйти только первокурсники и студенты последних курсов.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования белгородского департамента образования Валентина Музыка сообщила, что на занятия студентов и преподавателей будут допускать только после прохождения обязательной термометрии на входе в здание. При этом измерять температуру будут дважды в день. А заочники и студенты-вечерники останутся на дистанционном обучении.

Масочный режим будет обязательным для всех, за исключение преподавателя, который читает лекцию. Студенты творческих профессий — певцы, танцоры или работающие с художественными материалами — будут без масок.

В стенах учебных заведений планируют создать специальные коридоры, по которым должны передвигаться студенты, чтобы не пересекаться друг с другом. Все массовые мероприятия будут проводить только на улице, а в плохую погоду рекомендуют использовать большие помещения, где можно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Маска при этом — обязательна.

В средних специальных заведениях правилами можно пренебречь

В департаменте отметили, что такие требования будут только для вузов, в средних специальных заведений студенты смогут пренебречь этим правилом, так как им не исполнилось 18 лет. И маски они могут надевать по своему желанию.

Что касается иностранных студентов, то перед тем, как допустить их к занятиям, они должны будут выдержать двухнедельную самоизоляцию. Контроль за ними возложен на учебные заведения.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 46 белгородцев. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 6 990 человек. На госпитализации, по информации областного штаба по борьбе с коронавирусом, на 21 августа находилось 296 пациентов, из них 25 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, что в регионе умерли еще два пациента, заразившиеся коронавирусом. И число жертв этой опасной инфекции на сегодняшний день составило 56 белгородцев.