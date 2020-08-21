Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 августа 2020: С 22 августа в регионе заработают кинотеатры и театры

В области за последние сутки коронавирус подтвержден у 43 пациентов. Фото: "КП" Архив

Белгородцы в ближайшие выходные смогут побывать в кино или театре

Сегодня на своей личной странице в соцсетях ВКонтакте губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, то с 22 августа в Белгородской области возобновят работу кинотеатры, театры. При этом губернатор отметил, что обязательным условием для посещения будут соблюдение санитарных норм и 50% наполняемость залов.

Губернатор, в частности, написал: «Обязательное условие – соблюдение всех санитарных норм и обеспечение 50% от плановой наполняемости залов… Сегодня подписал соответствующее постановление».

Также этим постановлением разрешено проведение военно-патриотических лагерей для студентов.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболеваний коронавирусом

В Белгородской области за минувшие сутки у 43 пациентов подтвердился диагноз COVID-19. Всего с начала истории заболеваний число заболевших в регионе составило 6 944 человека. По сообщению областного штаба по борьбе с коронавирусом, на госпитализации на 20 августа находилось 307 человек. К сожалению, резко увеличилось число тяжелых пациентов – 26 белгородцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число новых заболеваний за сутки зарегистрировано в Белгороде – 16 случаев (всего 1 351) и Губкинской городском округе – 11 случаев (всего 393).