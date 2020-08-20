Белгородские энергетики успешно прошли общесистемные противоаварийные учения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в общесистемных противоаварийных учениях. Тренировка стала важным этапом подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к отопительному сезону.

Участники должны были продемонстрировать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных стихией. В это раз метод проведения учений предполагал выполнение условных действий с присутствием оперативного персонала, выездом контролирующих лиц на места производства работ на ЛЭП 6-110 кВ, реальным подключением обесточенных потребителей в сети 0,4 кВ от резервных источников электроснабжения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Организаторы уделил особое внимание оценке эффективности взаимодействия энергетиков с органами власти, местного самоуправления, специалистами ГУ МЧС России по Белгородской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС, филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», подрядными организациями при организации аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В соответствии с вводной, 18 декабря 2020 года из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных налипанием мокрого снега, порывами ветра до 27-30м/с, падением веток деревьев на провода, зафиксированы массовые отключения электроэнергии в сетях 6-110 кВ. На подстанции 110 кВ Авторемзавод произошло повреждение ввода масляного выключателя 110 кВ с выбросом и возгоранием масла. Отключились ВЛ 110 кВ Белгород – Авторемзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Западная – Авторемзавод, где при протекании токов короткого замыкания оказался пережженным шлейф ЛЭП на опоре №3. В результате повреждений без электроэнергии остались потребители и социальные объекты в 16 районах Белгородской области.

Ситуацию сразу же взял под контроль региональный штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения. Штаб «Россети Центр Белгородэнерго» организовал проведение аварийно-восстановительных работ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

После получения данных об отключениях в Белгородэнерго ввели особый режим работы. Были приведены в готовность мобильные подразделения, оснащенные необходимые силами и средствами для восстановления электроснабжения потребителей. Обеспечена доставка необходимой спецтехники к местам повреждений.

В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты региона, для чего задействовали 23 передвижных резервных источников электроснабжения по 100 кВт каждый. В аварийно-восстановительных работах принимали участие 74 оперативно-выездных и ремонтных бригад Белгородэнерго, 86 единиц спецтехники, специалисты всех участвующих в учениях структур.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В результате слаженных совместных действий электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

- Учения прошли успешно. В период подготовки к предстоящей зиме мы еще раз отработали важные организационные моменты по устранению технологических нарушений, вызванных непогодой. Очень важна была проверка работоспособности штаба Белгородэнерго и навыков взаимодействия энергетиков с муниципалитетами, спасателями и другими участниками аварийно-восстановительных работ. Учения показали, что все ответственные службы готовы оперативно принимать решения как по ликвидации аварийных ситуаций, так и по предупреждению их развития. Это очень важно, так как от грамотных, взвешенных и согласованных действий зависит сокращение времени для возобновления подачи электроэнергии обесточенным потребителям, - отметил первый заместитель директора – главный инженер «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Решетников.