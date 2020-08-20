Белгородские оперативники задержали четырнадцать человек за сбыт наркотиков и отмывание денег

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области пресекли деятельность преступного сообщества. Всего задержаны четырнадцать человек. По данным полиции, они занимались сбытом наркотиков и отмыванием денег. Руководил криминальной структурой 28-летний житель Старого Оскола.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, он подыскал канал поставки оптовых партий наркотиков, после чего запустил в одном из мессенджеров программу автоматических продаж. Житель региона также занимался кадровыми назначениями, устанавливал цены, контролировал и распределял потоки денег, разрабатывал меры конспирации.

- Преступное сообщество имело два структурных подразделения – в Белгородской и Кемеровской областях. Деятельность второго курировала 33-летняя местная жительница. Помимо руководителей, в состав входили фасовщики, закладчики, администраторы и операторы, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские изъяли из незаконного оборота больше двух килограммов синтетических наркотиков, а также гашиш и марихуану. Злоумышленники сбывали отраву через тайники, а деньги получали в криптовалюте. На их счету с июня по октябрь 2019 года восемнадцать тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, организатору удалось провернуть ряд сделок по продаже криптовалюты. В итоге он получил наличными 1 миллион 750 тысяч рублей. Деньги злоумышленник забрал в тайниках на территории Московской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отношении фигурантов Следственным управлением России по Белгородской области возбужден ряд уголовных дел за организацию преступного сообщества, руководство его структурным подразделением и участие в нем, отмывание денег, хранения, сбыт и покушения на сбыт наркотиков. Восемь человек, включая организатора, арестованы, остальные находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.