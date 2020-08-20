В Белгородской области выписано более 200 тысяч электронных рецептов с использованием сервиса «Ростелекома»

Данные о лечении пациентов, накапливаемые в системе, врачи используют для всестороннего анализа эффективности и улучшения лечения.

Более 200 тысяч электронных рецептов выписали врачи белгородцам в системе «Электронного медицинского рецепта пациента», которую компания «Ростелеком» внедрила на Белгородчине в сентябре 2019 года. Белгородская область — первый регион России, где работает этот сервис. К нему подключены 52 медицинские организации, 101 амбулатория, 35 льготных и 380 коммерческих аптек. До конца года к системе планируют подключиться более 50 коммерческих медицинских организаций.

- Платформа электронного рецепта внедрена во всех государственных медицинских учреждениях Белгородской области. Она встроена в медицинскую информационную систему врача, что значительно упрощает процедуру приема пациента и назначения лекарственной терапии. Наша область сейчас – единственный регион, где с помощью электронного документа можно получить как льготные, так и коммерческие лекарственные препараты и медицинские изделия, рецептурные и безрецептурные. Важно, что белгородцы положительно оценивают эту систему. По данным проведенных исследований, 94,7% жителей Белгорода позитивно воспринимают нововведение, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Электронный медицинский рецепт пациента» – юридически значимый документ, современный аналог бумажного рецепта. Платформа сервиса – это ядро цифровой экосистемы, которая объединяет аптечные и медицинские организации, врачей, фармацевтов и пациентов. Она позволяет сохранять назначения в электронной медицинской карте пациента, отслеживать эффективность лечения и продлевать срок действия рецепта, а также скорректировать лечение без личного присутствия больного. Данные о лечении пациентов, накапливаемые в системе, врачи используют для всестороннего анализа эффективности и улучшения лечения.

Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, бронировать лекарство, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу c помощью приложения на мобильном телефоне. Для этого нужно просто заполнить согласие на обработку персональных данных на приеме у врача и установить мобильное приложение «Электронный Рецепт». Скачать его можно бесплатно в Google Play или AppStore. Если пациент не пользуется мобильным телефоном, для покупки лекарственных препаратов по электронному рецепту ему нужно просто сообщить фармацевту номер своего СНИЛС.

Более подробно познакомиться с системой можно на сайте: www.erx31.ru