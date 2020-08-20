Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 августа 2020: Безработным белгородцам помогут федералы, курский губернатор испытывает вакцину на себе

Белгородцам, потерявшим работу из-за COVID-19, помогут федералы, курский губернатор испытывает вакцину на себе. Фото: "КП" Архив

Более 36 миллионов рублей выделили Белгородскому региону из федеральной казны, чтобы улучшить ситуацию с безработицей. Тем временем в соседней Курской области губернатор лично испытывает вакцину от COVID-19. Как будут распределяться средства, а также о той ситуации, которая складывается в области с новыми коронавирусными больными, – в материале «КП».

Если в шаге от увольнения

Более 36 миллионов, которые выделили из резервного федерального фонда региону, должны улучшить ситуацию с безработицей, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в области уже приступили к реализации дополнительных мер, которые направлены на снижение напряженности на рынке труда. Часть средств будут направлены на предприятия для компенсации расходов на зарплаты работникам. Бюджетные деньги пойдут тем белгородцам, которые находятся в шаге от увольнения. Также выделенные средства будут потрачены на организацию общественных работ. Деньги смогут получить те граждане, которые обратились в службу занятости. Они смогут в течение 3-х месяцев (но не более) участвовать в общественных работах, а также получать МРОТ, увеличенный на сумму страховки.

Три дня после вакцинации курский губернатор чувствовал першение в горле и ломоту

Курский губернатор Роман Старовойт стал участников испытаний вакцины от коронавируса, которая недавно была зарегистрирована в России под название «Спутник V». Как рассказал он в эфире областного телеканала «Сейм», первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту. При этом он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев, испытывающих вакцину.

Роман Старовойт также рассказал, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было. Курский губернатор также подчеркнул, что у него есть договоренности с Министерством здравоохранения России о том, что Курская область войдет в число пилотных регионов, где будет приведена вакцинация от коронавирусной инфекция в ноябре. И в первую очередь в Курском регионе намерены прививать медиков, людей из группы риска – педагогов, пожилых людей.

Белгород и Старооскольский горокруг ведут странный счет

В Белгороде за минувшие сутки зарегистрировано 12 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (всего 1 339 – с начала пандемии). И в Старооскольском городком округе зарегистрировано такое же количество новых заболевших (всего 1 156). Заметим, что за минувшие сутки и в Белгороде, и в Старооскльском городском округе статистика показала по 16 новых случаев заболевания.

А вот стабильность в Ровеньках не может не радовать – там с начала пандемии 16 заболевших и уже 15 человек выздоровели.

Областном штаб отмечает, что на 19 августа в области 300 человек находились на госпитализации и 24 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число смертельных случаев осталось прежним – 54 с начала пандемии.