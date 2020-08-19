«Открытие» помогает диалогу власти и бизнеса

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Накануне в Костроме начал работу ежегодный экономический форум, в 2020-м впервые прошедший в новом, дистанционном формате. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выступает партнером события, а инициатором - Администрация Костромской области.

В программе мероприятия - бизнес-тренинги, экспертные сессии, дискуссионные площадки, круглые столы и прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам. На двух рабочих площадках выступит и управляющий банка «Открытие» в Костроме Александр Веселов. Он уверен, что Форум является отличным доказательством инвестиционного потенциала территории, индикатором устойчивости экономики.

Сегодня Александр представит итоги исследования цифровизации бизнеса, а 21 августа - расскажет о возможностях «Системы быстрых платежей» для предпринимателей. Напомним, что это - новый способ приема оплаты за товары и услуги с использованием qr-кода, который является альтернативой классическому эквайрингу.

- Эпидемия выступила драйвером роста виртуальных технологий. Цифровое завтра – наступило уже сегодня. Стратегии цифровой трансформации стала актуальной реальностью для банков и бизнеса, - подчеркивает управляющий.