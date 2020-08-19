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В Белгороде православные прошли с мощами святителя Иоасафа Белгородского Кресным ходом

Колонна верующих двигалась от Преображенского собора до Николо-Иосафовского храма
Ирина ТарасоваИринаТарасова
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В Белгороде прошел Крестный ход в честь Преображения Господня.

В Белгороде прошел Крестный ход в честь Преображения Господня.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде 19 августа состоялся традиционный Крестный ход. Колонна верующих с мощами святителя Иоасафа Белгородского прошла от Преображенского собора по улице Попова до Николо-Иосафовского храма.

В храмах прошли службы в честь праздника Преображения Господнего.

В храмах прошли службы в честь православного праздника.

В храмах прошли службы в честь православного праздника.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Еще с вечера, 18 августа, в связи с проведением Крестного хода была запрещена парковка авто на улицах, прилегающих к центру города. С утра и до окончания мероприятия было перекрыто движение автотранспорта по центральным улицам областного центра.

В Белгороде прошел Крестный ход.

В Белгороде прошел Крестный ход.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Верующие прошли по центральной улице Попова.

Верующие прошли по центральной улице Попова.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

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