Русский бонсай увидят жители Старого Оскола и гости ландшафтного форума «Зеленая столица. Фото пресс-службы правительства и губернатора области.

Выставка мастера русского бонсай Игоря Ислентьева пройдет в Старом Осколе в рамках IV форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. С работами мастера можно будет познакомиться 28–30 августа в Центре культурного развития «Молодежный».

Напомним, что искусство бонсай — это выращивание точной копии настоящего дерева в миниатюре. Староосколец Игорь Ислентьев древним искусством заинтересовался еще 14 лет назад. Он переосмыслил опыт известных европейских и азиатских мастеров и применил его к культивированию миниатюрных деревьев, характерных для средней полосы России. Так появились уменьшенные копии лесной яблони и груши, клена татарского и вяза шершавого.

Также мастер самостоятельно изготавливает керамические горшки, объединяя воедино образ, в котором важна каждая деталь, только тогда можно погрузиться в гармонию бонсай.

Напомним, форум «Зеленая столица» проводится с 2017 года при активной поддержке правительства области, а организатором выступает региональный департамент строительства и транспорта.

Гостей форума ожидает насыщенная деловая программа с участием ведущих отечественных экспертов по вопросам брендирования городов и реновации бывших промзон, обустройству детских площадок и созданию доступной городской среды.