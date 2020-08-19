Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 августа 2020: Как выбрать безопасную школьную форму

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 августа 2020: Как выбрать безопасную школьную форму.

Не за горами новый учебный год, а значит – пора покупать новую школьную форму. Какой она должна быть, рассказали в белгородском Роспотребнадзоре. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщают, что с начала пандемии в области уже 29 088 белгородцев сняты с самоизоляции. Об этом – в материале «КП»

Форма может стать причиной заболевания

Главное, что нужно помнить – форма должна быть не только комфортной, но и безопасной. Да, именно неправильно подобранная школьная форма может стать причиной контактного и атопиеского дерматита т даже простудных заболеваний, рассказывает белгородский Роспотребнадзор на своем сайте.

Форма ребенка, который будет в ней проводить, как минимум, 5-6 часов каждый день, должна соответствовать определенным требования. Так, отдавать предпочтение при выборе нужно смесовым тканям, в составе которых преобладают натуральные материалы. Если на ярлычке указано, что форму нужно сдавать в химчистку, от нее лучше отказаться, химические вещества могут быть вредными для ребенка.

Осенью и весной ребенку лучше ходить в школу в одежде из хлопка или льна. А вот для зимы лучше подобрать форму из шерсти и кашемира. Синтетическая форма, безусловно, будет стоить дешевле, но она притягивает пыль, грязь, различные микроорганизмы. Она также накапливает статическое электричество, которое влияет на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Также в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на… запах формы. Он не должен исходить резкий запах, который может свидетельствовать о наличии в материале опасных химических веществ, которые использовали во время окраски ткани.

И одна, пожалуй, главная рекомендация: лучше несколько предметов школьной одежды.. Мальчикам купить запасные брюки и несколько дополнительных рубашек, девочкам — запасную юбку или платье и несколько блузок. Так они смогут менять их в течении школьной недели.

Алексеевка демонстрирует рост заболеваний

Наибольшее число новых заболеваний приходится на Старооскольский городской округ (16 новых случаев) и Белгород (16 случаев), сообщают в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Алексеевка также демонстрирует рост заболеваний – 333 человека с начала пандемии (+4 за сутки). В Губкинском городском округе за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, а за предыдущий день их было 10 человек. Всего в Алексеевке с начала пандемии заразилось 383 человек.

С начала пандемии в области уже 29 088 белгородцев сняты с самоизоляции Число умерших с начала истории заболевания в области прежнее, 54 человека.