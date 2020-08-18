Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» оспорит в суде отказ от регистрации на выборах в Белгородской области

Алексей Стоян, лидер регионального списка партии, чемпион мира по тайскому боксу. Фото: "КП" Архив

Данное решение было принято после проверки собранных подписей. Комиссия посчитала, что в представленных подписных листах есть 9,5 % брака (допускается 5%).

Реакция партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» не заставила себя ждать: 17 августа в Белгородский областной суд поступил иск. В нем указывается, что, согласно информации регионального отделения партии, решение избиркома принималось на основании Протокола «Рабочей группы по приёму и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Избирательную комиссию Белгородской области при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва».

В свою очередь, рабочая группа состоит из 13 членов. Согласно нормативным документам «заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов рабочей группы». По мнению юристов партии должно было присутствовать минимум 8 ее членов. Фактически же было 4. Следовательно, Протокол этой группы не имеет юридической силы. А в связи с тем, что Избирательная комиссия Белгородской области принимала свое решение, основываясь на этом Протоколе, оно подлежит отмене.

Ситуацию прокомментировал Алексей Стоян, лидер регионального списка партии, чемпион мира по тайскому боксу:

- Как и почему отказывают в регистрации? Простой пример: по новому законодательству человек должен сам заполнять паспортные данные. Люди пишут разным почерком, часто неразборчиво. Сотрудники избиркома переносят данные из подписных листов в компьютер, посылают запрос в правоохранительные органы - есть ли такой человек? И тут начинается: в фамилиях делают опечатки, вместо Наталья пишут Наталия, путают отчества... Говорят, что заполнено неразборчиво. Разумеется, приходит ответ из полиции о неверных данных - подпись недействительна.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» пришли в Белгород всерьез и надолго. Если вам нужна конкретика, то в мае у нас было 500 сторонников, а в июле уже 5 тысяч. Мы благодарны всем, кто ставил свои подписи за наших кандидатов. И считаем, что их недопущение на выборы абсолютно не обосновано, - резюмирует Алексей.