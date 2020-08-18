Карманные расходы, образование и банковский счет: на какие траты готовы родители?

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Выяснилось, что почти половина россиян планирует свои расходы на детей. 44% респондентов имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент родителей, планирующих детские расходы – в Московском регионе (52%), наименьший - в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. Почти половина опрошенных родителей считают сумму 3 тысячи рублей в месяц достаточной на карманные расходы старшекласснику 13-17 лет. Лишь 2% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на карманные расходы от 10 до 15 тысяч рублей в месяц (примечательно, что на Северном Кавказе так не думает никто).

У 19% детей уже есть личный счет или банковская карта – пришли к выводу проводившие опрос специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Чаще всего - в Северо-Западном округе (24%), на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего - в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%). 44% опрошенных (53% москвичей) планируют открыть счет или банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого 31% родителей, а 4% принципиально не открывают ребенку банковский счет, полагая, что это он может сделать сам, когда станет взрослым.

Россияне в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. Две трети респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного округа (56%).

17% родителей не возьмут образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. 8% опрошенных уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.