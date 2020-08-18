В Белгороде огласили приговор по делу о краже из банковского терминала более 3 миллионов рублей

фото: скриншот с канала Белгородского областного суда на "Ютуб".

Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор по громкому делу о краже из банковского терминала более трех миллионов рублей. Преступление произошло в августе 2019 года. За его совершение полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии задержали трех мужчин – двух в Москве и одного в Ярославле.

Следователи установили, что злоумышленники приехали в Белгородскую область за наживой. Все детали преступления были продуманы заранее. Для кражи они выбрали зону самообслуживания одного из крупных банков.

фото: скриншот с канала Белгородского областного суда на "Ютуб".

- Опасаясь привлечь внимание, действовали ночью. Один выступал в качестве координатора. Другой подготовил терминал к хищению. Третий, переодевшись в одежду, схожую с формой инкассаторов, отжав сенсорную панель и подобрав ключ, похитил из платежного устройства кассеты с денежными средствами, после чего скрылся, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

Злоумышленникам удалось унести более трех миллионов рублей. Деньги мужчины распределили между собой. При обыске у них изъяли банковские карты, мобильники, сим-карты, а также одежду, в которой совершалось преступление. Вскоре все трое оказались на скамье подсудимых.

Расследовали дело в Следственном управлении УМВД области. По данным полиции, за кражу в особо крупном размере злоумышленники получили шесть, семь и восемь лет лишения свободы. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.