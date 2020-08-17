Операция «Мак 2020» принесла свой урожай – белгородские правоохранители изъяли больше 10,5 кг наркотиков

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Операция «Мак» проводится ежегодно. Ее главная цель – борьба с наркотиками растительного происхождения. В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители проводят рейды, выявляют места культивирования и дикого произрастания запрещенных растений.

В этом году операция стартовала 26 мая и принесла приличный урожай. По данным полиции, за три этапа оперативно-профилактического мероприятия удалось пресечь 127 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в 86 случаях – растительных. Большая часть из них связана с хранением и сбытом. Правоохранители также закрыли три наркопритона. Кроме того, удалось выявить 17 фактов культивирования конопли и мака.

- Из незаконного оборота изъяли больше 10,5 килограммов наркотиков: марихуаны и частей растений конопли – более 10 килограммов 230 граммов; героина – более 188 граммов, синтетических наркотических средств – более 149 граммов, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

17 августа в регионе стартовал четвертый этап операции «Мак 2020». Он завершится 26 августа. Полицейские напоминают белгородцам об уголовной ответственности за выращивание запрещенных растений и призывают не быть равнодушными к проблеме наркомании. О местах произрастания конопли и мака, а также ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков просят сообщать на «02» или по «телефону доверия» УМВД: 8 (4722) 352-033.