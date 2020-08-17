Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 августа 2020: Назвали лучших медсестер и зарегистрировали 48 новых больных COVID-19. Фото: "КП" Архив

В Белгородском регионе назвали имена лучших медсестер, определили лучшего медработника фельдшерско-акушерского пункта и лучшего акушера. При этом число новых зараженных короновирусной инфекцией за минувшие сутки составило 48 человек. Об этом – в материале «КП».

Каждый номинант получит денежную премию в размере 25 тысяч рублей

В области подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». Согласно распоряжению губернатора Евгения Савченко, лауреатов оценивали в 5 номинациях.

Юлия Терехова из Красногвардейской центральной районной больницы названа лучшей медсестрой региона. В номинации «Лучшая медсестра врача общей практики» победила Елена Биркун из поликлинического отделения № 7 городской поликлиники областного центра.

Фельдшер Борисовской подстанции скорой медицинской помощи Татьяна Бабаева названа лучшим медработником фельдшерско-акушерского пункта. А и. о. старшей акушерки в перинатальном центре областной больницы Екатерина Парфенова – лучшим акушером.

Главную медсестру Губкинской центральной районной больницы Евгению Резникову отметили в номинации «За верность профессии.

Приятным бонусом к дипломам станут денежные премии в размере 25 тысяч рублей, которые получат все победители ежегодного конкурса.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В области стало больше на 48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

За прошедшие сутки в Белгородской области у 48 белгородцев подтвердился диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 6 762 человек, вылечились от опасной инфекции — 5 852 жителей, за последние сутки всего 6 человек. Число летальных случаев прежнее – 54 человека.

По данным областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в области на госпитализации находятся 310 человек, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние расценивают, как тяжелое.

Наибольшее число новых заражений за минувшие сутки пришлось на Белгород – 12 случаев. Не отстают от областного центра Старооскольский горокруг – 11 новых случаев заражения и Алексеевка – 10 случаев.