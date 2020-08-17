Белгородские поисковики из клуба «Огненная дуга» при раскопках вблизи Таврово обнаружили 304 неразорвавшихся снаряда

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Целый арсенал обнаружили в поселке Таврово Белгородского района по улице Хуторская члены белгородской региональной общественной организации «Историко-поискового клуба Огненная дуга». При раскопках в лесополосе они нашли 304 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: 302 минометных мины 81 мм и 2 крупнокалиберных патрона. Всего за прошедшую неделю белгородские взрывотехники обезвредили 316 боеприпасов времен войны.

Прошло 75 лет со времен войны, а земля до сих пор хранит военные снаряды. Боеприпасы уже много лет пролежали в земле, но до сих пор представляют опасность и могут взорваться от малейшего прикосновения, предупреждают спасатели.

В селе Стрелецкое Белгородского района по улице при проведении строительных работ была обнаружена граната Ф-1. В селе Шахово Прохоровского района рабочие во время сельскохозяйственных работ нашли артиллерийский снаряд 152 мм. На автодороге «Долгая Поляна – Котеневка» Старооскольского городского округа, тракторист при проведении земляных работ выкопал артиллерийский снаряд 76 мм. А на автодороге «Шебекино – Белгород» в лесополосе были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны: граната РГД-33 мм и артиллерийский снаряд 88 мм.

Артиллерийский снаряд 45 мм, минометную мину 82 мм и гранату РГД-33 в селе Беленихино Прохоровского района по улице Земляничная на своем приусадебном участке обнаружил собственник дома. В Прохоровском районе на станции Ельниково во время покоса травы нашли артиллерийский снаряд 76 мм. 3 артиллерийских снаряда 50 мм обнаружил собственник дома по улице Корочанская в Белгороде.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.