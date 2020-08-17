Ролик белгородки, снявшей, как муж трясет полуторамесячную дочь вниз головой, заинтересовал полицию. Фото: "КП" Архив

27-летняя белгородка сняла на видео, как муж-москвич трясет вниз головой полуторамесячную дочь, насвистывая незатейливую мелодию. Молодая мама, по-видимому, посчитала, это забавно. И видео появилось в Инстаграм. За кадром во время съемки раздается смех женщины, все это действо разворачивается в лесу во время отдыха. На столе, за которым сидит молодой отец, стоят бутылки со спиртным, а внимательные инстанграмщики рассмотрели рядом с мужчиной специальное устройство для курени конопли. Рассмотрели это и стражи порядка, расценив действия мужчины, как издевательство над ребенком. Родителей девочки задержали, решается вопрос о передачи ребенка органам опеки.

Как удалось установить полиции, все происходило в сочинском урочище Ажек. 35-летний мужчина и его 27-летняя жена-белгородка там отдыхали вместе с ребенком. Ребенка, кстати, родители назвали Шуткой. А аккаунте размещено свидетельство о рождении девочки и ее полное имя — Шутка Игоревна.

Полиция все материалы проверки скандального видео в связи с огромным общественным резонансом намерена передать в Следственный комитет. Девочка находится в медучреждении, ее здоровью ничего не угрожает.