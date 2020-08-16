Белгородские полицейские сообщили о том, что пропавшие по дороге на море пенсионеры, найдены

72-летние мужчина и женщина успешно добрались до места отдыха. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Днем 14 августа во второй отдел полиции поступило сообщение о том, что по пути в Краснодарский край пропала пожилая пара – 72-летние мужчина и женщина. Они планировали автобусом добраться на станцию Россошь в Воронежской области, а уже там сесть на поезд. Сын пенсионера забеспокоился, так как 13 августа отец не позвонил ему, хотя уже должен был прибыть на отдых. Телефоны пожилой пары не отвечали.

Правоохранители приступили к поискам, передав параллельно информацию коллегам в Воронежскую область и Краснодарский край. Полицейские связались с лечебными учреждениями и проверили учеты Бюро регистрации несчастных случаев. Им удалось найти проводника поезда, на котором пенсионеры ехали на юг. Она рассказала, что пара успешно добралась до места назначения.

- В настоящее время местонахождение пенсионеров установлено. Они вышли на связь с родственниками. Противоправных действий в отношении них не совершалось, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полицейские также напомнили, как действовать, если кто-то из близких или знакомых пропал. Знайте! Никакого правила «обращаться после трех суток не существует». Чем раньше вы забьете тревогу, тем лучше. В данном случае первые 48 часов после пропажи – самые ценные.

Информацию об исчезновении человека можно сообщить по телефонам по телефону «02» или с сотового - «112». Заявление подается в любом отделении полиции независимо от того, где и когда пропал человек. Обратиться может любой гражданин, необязательно родственник.

Постарайтесь собрать максимум информации о человеке: ФИО; возраст; рост, цвет волос, цвет глаз; во что был одет; особые приметы (родинки, шрамы, татуировки, пирсинг, серьги); недавняя фотография, номера телефонов и адреса коллег, знакомых, родственников; информация об увлечениях, привычках, сфере общения, часто посещаемых местах. Прозвоните знакомых, друзей, коллег. Возможно, удастся восстановить события, которые предшествовали пропаже человека.