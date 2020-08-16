Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 августа 2020: Главный ковид-госпиталь больше не принимает больных. Фото: "КП" Архив

орбольница №2 Белгорода, который все месяцы пандемии стала основным ковид-госпиталем региона, больше не принимает больных. А в Белгороде только за сутки заразилось 20 человек. Об этом — в материале «КП».

Прием больных приостановлен с 13 августа

Документ, регламентирующий прием больных с коронавирусной инфекцией, подписан 13 августа. Как сообщила первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области прекращает прием пациентов с COVID-19 на площадке ОГБУЗ «Городская больница №2.

С этого момента новых зараженных будут госпитализировать в Алексеевскую ЦРБ, Старооскольскую окружную больница Святителя Луки Крымского, Инфекционную клиническую больницу имени Павловского», Чернянскую и Новооскольскую центральные районные больницы.

Распределение новых случаев заражения в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В областном центре за сутки COVID-19 заразились 20 человек

По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 15 августа резко возросло число зараженных в Белгороде. Оно составило 20 человек. В Старом Осколе выявлено 5 новых пациентов, в Белгородском районе — (6), в Губкинском горокруге — 5, в Шебекинском — 2, в Яковлевском — 4, в Новооскольском — 2. В Корочанском районе — 1, в Чернянском — 3, в Прохоровском — 3, в Волоконовском — 1.

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 человек, с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболело 6 714 человек.