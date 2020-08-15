Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 августа 2020: Когда ждать вторую волну коронавируса. Фото: "КП" Архив

Вторую волну COVID-19 эпидемиологи прогнозируют на конец осени. Как сообщает Стопкороновирус рф., ссылаясь на главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, очередной подъем заболеваемости ожидается в ноябре. При этом ситуация, когда вирус активизируется в осенний период, характерна для всех респираторных вирусных инфекций. А в Белгородской области тем временем и на сегодняшний день ситуация остается тревожной: + 52 новых заболевших, у которых за минувшие сутки подтвержден COVID-19. Об этом — в материале «КП».

Вирус приспосабливается, ему не выгодно убивать своего хозяина

По словам Николая Брико выраженность сезонного роста не будет очень высокой, поскольку вирус, циркулируя среди населения, адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность. Специалист отмечает, что SARS-CoV-2 никуда не уйдет, останется в популяции людей и будет периодически возвращаться. Николай Брико говорит:

- Вирусы приспосабливаются, им невыгодно убивать своего хозяина, у них задача - циркулировать.

В Госдуме председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов уверен, что если вторая волна и будет, то встретить ее российское здравоохранение сможет во всеоружии. А заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, подчеркивает, что сегодня популяционный иммунитет в среднем по стране составляет 30%, в Москве - 65%, предполагается, что к осени он вырастет еще на 5-8%. Показатели достаточно высокие, однако вирус может прекратить циркулировать только в том случае, если устойчивый иммунитет к нему будет у 95% населения.

Специалисты говорят, что для жителей России период наступления второй волны коронавируса во многом зависит от погодных условий. Будет хорошая погода - заболеваемость будет ниже. А при плохой погоде рост заболеваемости может начаться даже в сентябре.

Начало нового учебного года может спровоцировать новую вспышку коронавируса. Как и то, что к осени причиной новой вспышки могут стать отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов. Как рассказал «Комсомолке» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, большой разницы нет, отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но, считает эксперт, вторая волна Sars-Cov-2 осенью, скорее всего, будет. При этом сезонность у вируса не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Анатолий Альтштейн подчеркивает:

- Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову… Есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев уменьшится.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

С начала пандемии в области зарегистрировано 6 665 человек, заболевших коронавирусом

В Белгородской области за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 52 пациентов, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 6 665 человек. Уже третий день подряд в регионе число новых заболеваний превышает цифру пятьдесят, что не может не настораживать. В связи с этим белгородцам напоминают, что хотя область и находится на втором этапе снятия ограничений, но массочный режим и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором, никто не отменял. По прежнему масочный режим необходимо соблюдать в местах массового пребывания людей и транспорте. А тщательное мытье рук обезопасит от заражения опасной инфекцией.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 14 августа в больницах региона находится 316 пациентов, 23 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее количество новых случаев заражения пришлось на Новый Оскол — у 13 пациентов подтвержден COVID-19, всего заболевших — 314. Далее следует Старый Оскол, где у 12 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция (всего — 1 096) и Белгород — 6 новых случаев (всего 1 277).