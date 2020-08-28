Белгородские энергетики подарили губкинцам уникальный «музыкальный квартет»

Фото пресс-службы филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".

Пока необычный квартет – фонари, выполненные в виде музыкантов – Контрабас, Ударник, Синтезатор и Баян еще ожидают переезда на постоянное «место жительства» в городской парк Губкина. Такой подарок сделали энергетики, а сама идея установить необычные фонари родилась в горадминистрации, когда обсуждали благоустройство скверов и парков Губкинского городского округа.

Авторы фонарей – электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Евгений Ярлыков и электрогазосварщик Максим Любезных. Они творчески подошли к выполнению непростой задачи. Изготавливали фигуры по собственной технологии, предварительно тщательно изучив строение настоящих инструментов. В свободное время и изучали, и выполняли работу. И в результате каждая кнопка или струна получилась достоверно точной, можно смело сверять с оригиналом.

Евгений Ярлыков в компании одного из фонарей-музыкантов. Фото пресс-службы филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".

Отметим, что необычные фонари-музыканты не первый подарок энергетиков Губкину. В одном из скверов уже несколько лет обитает мечтательный Дон Кихот со своим конем, а на пруду в городском парке, где скоро получат свою постоянную прописку фонари-музыканты, лавирует среди воображаемых волн красавец-парусник – копия ботика Петра I, который также был изготовлен энергетиками в подарок городу.