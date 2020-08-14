Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 августа 2020: За сутки в реанимационное отделение попали еще 5 белгородцев с COVID-19. Фото: "КП" Архив

По прежнему число новых заболеваний коронавирусной инфекцией в Белгородской области остается стабильно тревожным — за минувшие сутки в регионе у 51 пациента подтвержден диагноз COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 6 613 случаев заболеваний коронавирусом. И, к сожалению, резко возросло число тяжелых пациентов. Только за минувшие сутки в отделение реанимации переведены 5 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По информации Белгородского областного оперативного штаба, лидерами по суточному приросту стали Старооскольский горокруг и Белгород, соответственно +15 (всего 1 081) и +13 (всего 1 264) пациента. Наименьшее число заболеваний с начала пандемии в Ровеньском районе, где с начала истории заболеваний заболело 16 человек и 14 из них на сегодняшний день выздоровели.

распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Среди наших соседей по Центральному Черноземью впереди — только Воронежская область, где число новых зараженных за минувшие сутки составило 93 человека, а с начала пандемии — 12 465. В Курской области за сутки прибыло 29 новых больных коронавирусом (всего 6 605), в Тамбовской области +24 пациента (всего 6 360). В Орловской области за минувшие сутки зарегистрирован значительный рост — у 60 пациентов подверждена коронавирусная инфекция (всего 6 310). В Липецкой области за минувшие сутки +17 (всего 4 783).