PR-агентство PRonline - 9 лет успешной работы

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В общей сложности услугами PRonline воспользовалось свыше 3 500 компаний из России и стран СНГ, а эффективность агентства с момента основания выросла в 10 раз.

Первое в России онлайн PR-агентство PRonline отмечает свой девятый день рождения и подводит итоги деятельности. За годы работы небольшой стартап, призванный открыть малому и среднему бизнесу доступ к профессиональным маркетинговым коммуникациям, превратился в удостоенный престижных наград онлайн-сервис, востребованный не только в России, но и в других странах – Украине, Белоруссии, Казахстане.

Оставаясь верным своему главному принципу – «PR-услуги от профи по честной привлекательной цене», – за 9 лет агентство PRonline смогло значительно расширить пул своих клиентов. Если первоначально это были в основном представители малого бизнеса, не готовые или не имеющие возможности тратить на продвижение большие деньги, то со временем услугами сервиса стали пользоваться более крупные игроки, включая несколько международных корпораций. В их числе – Альфа Капитал, Mankiewicz, Unilever, Ingate, DOOGEE, Юнитраст Кэпитал, Hermes DPD, Майский чай, TalkBank, Brother, Likee, Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского», Smarterra, Chaykin, Добролов

Hermes Russia, Like Центр, Юнитраст Кэпитал, Мосгорломбард, Орматек, Майский чай и другие. К настоящему моменту общее количество пользователей сервиса перешагнуло отметку в 3 500, количество разосланных с помощью PRonline новостей, статей и пресс-релизов превысило 7 000, а число публикаций в СМИ и на новостных порталах разного эшелона составило более 350 000.

В 2018 году сервис пережил масштабное обновление. Оно включало в себя запуск нового сайта, адаптированного под все современные платформы, а также введение ряда дополнительных опций, включая возможность продвижения «под ключ», выгрузку аналитики по публикациям и привлечение живых людей и СМИ на клиентские мероприятия. Кроме того, сервис одним из первых в своем сегменте предложил максимально эффективные инструменты персонализации: теперь новости можно таргетировать не только по странам, но по 90 различным категориям и всем городам России, где есть свои интернет-издания. При этом продвигать товар или услугу можно и в четырех странах одновременно – главное, чтобы инфоповод был релевантен для каждого из этих рынков. При необходимости эксперты PRonline готовы оказать помощь в подготовке соответствующего релиза.

Эти изменения были особенно востребованы во время пандемии коронавируса, когда многие услуги и сервисы, а иногда и целые бизнесы были переведены в онлайн-формат. Об эффективности PRonline в этот период свидетельствует рост популярности сервиса в таких категориях, как «Торговля» (+56% к количеству разосланных релизов в первую половину 2020 года по сравнению со второй половиной 2019 года), «Гаджеты» (+31%), «e-commerce» (+27%), «Инвестиции» (+18%). Клиенты отзывались о PRonline как о надежном и удобном инструменте, позволяющим поддерживать бизнес и налаживать коммуникацию с потребителями в период всеобщей самоизоляции.

«Пока другие игроки рынка пытались оправиться от шока и адаптироваться к новой реальности, мы использовали многолетние наработки PRonline для поддержки наших клиентов. Наше агентство родилось в цифровом пространстве, и мы лучше, чем кто-либо другой, умеем использовать его возможности и преимущества. Убедиться в этом успело огромное количество компаний и брендов, для которых сервис PRonline стал проводником в изменившуюся, но по-прежнему притягательную медиа-среду. И, конечно, мы использовали это время, чтобы нарастить свои компетенции и стать еще сильнее», – комментирует руководитель PRonline Дмитрий Трепольский.

В целом же, за годы существования сервиса российские компании проявляли наибольшую активность в категориях «Реклама и маркетинг», «Малый и средний бизнес», «Торговля» и «E-commerce». При этом больше всего услугами онлайн PR-агентства пользовались в Москве и Санкт-Петербурге, далее, с существенным отставанием от лидеров, следуют Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань. Для предпринимателей зарубежных рынков – Украины, Казахстана и Белоруссии – приоритетными направлениями оказались «Малый и средний бизнес», «Реклама и маркетинг», «Торговля» и «E-commerce».

Возможности сервиса регулярно отмечают не только заказчики, но и ведущие эксперты индустрии и представители профессионального сообщества. Так, в 2019 году агентство PRonline получило спецприз премии «Золотой сайт» за поддержку малого и среднего бизнеса в нашей стране. Члены жюри высоко оценили удобство и эффективность сервиса, а также многообразие предлагаемых услуг. В этом же году PRonline стал лауреатом «Премии Рунета», войдя в топ-10 лучших проектов по итогам народного голосования. Более того, PRonline сам выступает в качестве партнера различных отраслевых мероприятий, таких как Adindex, Digital Branding, Silver Mercury, «Серебряный Лучник», «Академия Брайана Трейси», Digital Transformation in Russia, Russian Internet Week, «Золотой сайт», «Золотой пазл», «Премия Рунета», СПИК и многих других.