Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 августа 2020: В регионе растет число новых заболеваний COVID-19. Фото: "КП" Архив

По состоянию на 13 августа в Белгородской области зарегистрировано 6 562 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. И только за минувшие сутки это число увеличилось на 53 человека.

Такая стабильно-нестабильная ситуация

С начала августа это уже третий случай, когда число заболевший превысило пятьдесят человек. Напомним, что в конце июля число новых заражений пошло на спад. Так, к примеру, 24 и 30 июля в области было зарегистрировано 39 новых пациентов, у которых подтвердился коронавирус.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 12 августа на госпитализации находилось 305 белгорродцев, из них 20 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легкий. 5 447 человек изолированы по контакту с заболевшими. Отметим, что последняя цифра неуклонно растет день ото дня.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Жертвами коронавируса в стране стали 15 384 россиян

С начала пандемии в Белгородской области жертвами коронавирусной инфекции стали 54 белгородца. Всего же по стране число умерших составило 15 384 человека. За последние сутки подтверждено 124 летальных случая с коронавирусом. Наибольшее число — в Санкт-Петербурге (15 человек), Москве (11), Архангельской, Свердловской и Иркутской областях (по 7 человек).

За последние сутки в России выявлено заболевших COVID-19 5 057 человек в 83 регионах, из них, сообщает Стопкоронавирус рф. 1 331 случай (26,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как сообщает источник, в России нарастающим итогом зарегистрировано 907 758 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 716 396. За прошедшие сутки выписано 6 098 выздоровевших пациентов. Больше всего выписано граждан Москвы (787), Республики Башкортостан (256) и Нижегородской области (242).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 31,5 миллионов тестов на коронавирус. И только за последние сутки — 290 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на сегодняшний день остаются 233 812 человек.

Отметим, что источник приводит официальные данные, которые поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадают в статистику на следующий день.