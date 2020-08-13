27-летний белгородец проведет 15 лет в колонии за убийство, разборное нападение и грабеж. Фото: "КП" Архив

27-летний белгородец осужден на 15 лет, которые проведет в колонии строгого режима, а затем еще 2 года его свобода будет ограничена. Суд признал его виновным в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.3, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (грабеж, покушение на грабеж, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийство, сопряженное с разбоем, покушение на мошенничество с использованием платежных карт, кражи). Так, своего бывшего работодателя белгородец ударил куском арматуры по голове, решив похитить ценности и деньги.

Во время следствия и суда было установлено, что с ноября 2018 до февраля 2019 года обвиняемый работал в парке развлечений Старого Оскола разнорабочим и оператором-наладчиком аттракционов. Он знал, что у директора парка всегда при себе имеются деньги и решил их похитить. Вечером 11 мая 2019 года около Дворца спорта в Старом Осколе он проколол шины припаркованного автомобиля работодателя, а когда хозяин машины подошел к авто, подкрался к нему и ударил куском металлической арматуры по голове. Потерпевший потерял сознание, а преступник забрал его борсетку, с деньгами и банковской картой и скрылся с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где через 5 дней скончался от полученной травмы.

Тем временем обвиняемый использовал банковскую карту для оплаты покупок, в том числе оплатил услуги «Яндекс. Такси», привязав к оплате номер своего телефона, пока карта не была заблокирована банком по подозрению на мошенничество.

Совершил он и другие преступления, сообщает пресс-служба регионального Следственного окомитета.. Так, в августе и сентябре 2019 года обвиняемый проник в дома двух жителей Старого Оскола, откуда похитил личное имущество. А в январе 2020 года он на улице открыто похитил у жительницы Старого Оскола женскую сумку и скрылся. С другой жительницей Старого Оскола такой номер не прошел, потому что женщине помог случайный прохожий.